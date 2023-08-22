Путин оценил состояние российского бюджета

0:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам июля-сентября доходы российского бюджета, как уверен президент страны Владимир Путин, превысят расходы. Однако по завершению года расходы превысят доходы, что соответствует ожиданиям, и дефицит составит приблизительно два процента от ВВП страны.

Фото: "Vladimir Putin" by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0.

Глава государства поделился этой информацией во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент отметил, что текущая бюджетная ситуация в целом стабильна и не представляет угрозы для макроэкономической стабильности.

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