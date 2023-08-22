Украина заинтересована в реакторах для непостроенной болгарской АЭС "Белене"

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украина намерена приобрести два реактора, четыре парогенератора и четыре циркуляционных насоса от российского производителя, предназначенных изначально для неосуществившегося проекта строительства атомной электростанции (АЭС) "Белене" в Болгарии.

Фото: Stefan Kühn, CC BY-SA 3.0

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою благодарность премьер-министру Болгарии Николаю Денкову за оказанную поддержку и выразил заинтересованность страны в приобретении у Болгарии двух реакторов и соответствующего оборудования, которое ранее было предназначено для проекта атомной станции "Белене".

Согласно сообщению пресс-службы правительства Болгарии, на данный момент министерство энергетики активно анализирует оборудование, изготовленное в России для проекта АЭС "Белене". Сам проект так и не был реализован по различным причинам, включая политические и экологические аспекты.

Украина планирует приобрести два реактора, четыре парогенератора и четыре циркуляционных насоса, необходимых для работы атомной электростанции. Общая сумма сделки предполагает компенсацию расходов болгарской стороны на приобретение данного оборудования у России, оцениваемых примерно в €600 млн.

В июле 2023 года депутаты Народного собрания Болгарии поручили Министерству энергетики вести переговоры с украинской стороной относительно продажи оборудования для атомной электростанции.

Инициатива по строительству АЭС "Белене" задумывалась как замена устаревшей АЭС "Козлодуй". Проект был разработан еще в 1990 году, затем приостановлен. В 2005 году идея была возрождена, но к 2012 году проект снова был закрыт из-за протестов общественности и сложностей с финансированием.

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