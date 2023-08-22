NI: в США пришли в ярость из-за газовой аферы Украины

2:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бывший посол США в Бахрейне Адам Эрели счёл попытки властей Украины выдавить американскую компанию Vorex с газового рынка страны поводом отказать в финансовой помощи Зеленскому. О чём Эдели и написал в издании National Interest (NI).

Фото: "Wiltshire Grain's Storage Facility at Rollestone Camp" by Maigheach-gheal is licensed under CC BY-SA 2.0

Решение о новом транше для Украины конгрессменам следует принимать только после консультаций с американским бизнесом, в частности с представителями компаний, которые сотрудничают с украинскими газовыми структурами, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Компания Vorex производит нефтегазовое оборудование и с 2017 года стала крупным поставщиком "Нафтогаза Украины".

Однако экс-посол отмечается, что успешное сотрудничество стало мешать украинским олигархам. В итоге компания "Интерпайп" Виктора Пинчука "вступила в сговор" — надо полагать, с представителями украинской власти — чтобы "пустить под откос" американскую компанию.

По словам Эрели, для выдавливания Vorex с украинского рынка были задействованы "закулисные рычаги", в том числе в министерстве экономики Украины.

В результате на поставляемые американской компанией трубы были введены пошлины в размере 52 процентов от их стоимости. И это фактически подорвало конкурентоспособность Vorex на новых тендерах, сетует экс-посол (который, надо полагать, выступает в качестве лоббиста компании — прим. ред.).

Эрели считает необходимым, чтобы конгрессмены перед тем, как принять решение о выделении нового транша Украине, пообщались с представителями американских компаний, которые знакомы с тем, как ведутся дела в украинской газовой промышленности и узнали "зловещую правду".

Ну а администрации Байдена бывший посол советует обратить внимание на ситуацию с подавлением американского бизнеса на Украине. Может, и обратят — хотя афишировать, конечно, не станут. Дабы не подвергать сомнению заявления американских официальных лиц о безоговорочной поддержке.

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