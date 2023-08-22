Цена газа в Европе на бирже превысила $500 за 1 тыс. куб. м.

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным лондонской биржи ICE, во вторник цена газа в Европе на биржевых торгах впервые с 15 июня превысила $500 за 1 тыс. куб. м. За день она выросла на около 8%.

Фото: "Burning gas stovetop in darkened room - closeup" by D Coetzee is marked with CC0 1.0.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $502 за 1 тыс. куб. м, что равняется €44,57 за МВт·ч (с учетом текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE приведены в евро за МВт·ч).

По информации Reuters, профсоюзы работников морских газовых платформ Woodside Energy на австралийском шельфе планируют провести забастовку 2 сентября.

Bloomberg отметил 10 августа, что возможные забастовки на австралийских заводах могут угрожать 10% мирового экспорта СПГ и вызвать резкий рост цен. Сотрудники Chevron и Woodside Energy Group проголосовали за стачки на трех крупных заводах. Австралия, Катар и США являются крупнейшими мировыми экспортерами СПГ.

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