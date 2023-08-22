ЦБ и ФАС призывают банки раскрывать все условия кешбэка

Кредитные организации обязаны предоставлять полную информацию о программах кешбэка, включая ограничения. Такие рекомендации были предоставлены Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Банком России.
"Банкам следует раскрывать как привлекательные условия, так и ограничения по программам кешбэка в сопоставимом формате, чтобы у потребителей не было неоправданных ожиданий. У граждан должна быть возможность беспрепятственно и без дополнительных усилий ознакомиться с документами, которые содержат полную информацию по кешбэку. Такие рекомендации Федеральная антимонопольная служба и Банк России направили кредитным организациям", — сообщила пресс-служба ЦБ РФ.
Центральный Банк России подчеркнул, что в настоящее время многие кредитные организации "часто сосредотачивают внимание на размере кешбэка, не всегда полностью раскрывая потенциальным клиентам информацию об ограничениях".
"Например, о максимальном размере кешбэка за определенный период, максимальной и минимальной сумме покупки, с которой он будет начислен. Или о том, что повышенный кешбэк начисляется только по определенным видам покупок. Такая практика может считаться недобросовестной, а введение потребителей в заблуждение — рассматриваться как нарушение законов о защите конкуренции и о рекламе", — подчеркнули в ЦБ.
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