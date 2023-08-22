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Производство стали в России выросло на 5,8% в июле

2:48
Экономика

В июле 2023 года производство стали в России увеличилось на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 6,3 млн тонн, сообщает отчет World Steel Association. Общий выпуск стали в стране за январь — июль вырос на 2,8%, достигнув 44,2 млн тонн.

В июле Китай произвел 90,8 млн тонн стали, что на 11,5% больше, чем в июле 2022 года; Индия — 11,5 млн тонн (прирост на 14,3%). В Японии выпуск стали увеличился на 0,9% (7,4 млн тонн), а в США — на 0,5% (6,9 млн тонн).

Общий выпуск стали в июле 2023 года для России, Украины и других стран СНГ составил 7,4 млн тонн, что на 9,3% больше, чем в предыдущем году. За первые семь месяцев 2023 года эти страны произвели 51,2 млн тонн стали (снижение на 0,8%).

Страны Азии и Океании в июле произвели 119,9 млн тонн стали, увеличив производство на 9,1%. Страны Европейского союза выпустили 10,3 млн тонн стали, что на 7,1% меньше, чем годом ранее.

Производство стали в странах Северной Америки в июле снизилось на 1,2%, составив 9,4 млн тонн. Страны Южной Америки уменьшили выпуск стали на 8,4%, достигнув 3,4 млн тонн. Страны Ближнего Востока произвели 3,1 млн тонн стали, что означает уменьшение на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Общее производство стали в мире в июле 2023 года составило 158,5 млн тонн, что на 6,6% больше, чем годом ранее, согласно отчету ассоциации.

World Steel Association (WSA) — масштабная промышленная ассоциация в мире. Входящие в нее компании обеспечивают около 85% всемирового производства стали.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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