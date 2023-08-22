Осенью на 30% в России подорожают электронные сигареты

2:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ближайшее время цены на вейпы в России существенно увеличатся, предполагает Telegram-канал Mash.

Фото: by Vaping360 is licensed under CC BY 2.0.

Повышение стоимости связано с подорожанием евро и доллара на мировом рынке, а также с трудностями в сфере логистики. В сравнении с уровнем цен наблюдаемых весной, стоимость вейпов уже поднялась на 10 процентов. Это произошло из-за того, что наиболее популярные модели вейпов ввозятся из-за границы, и их приобретение требует использование иностранной валюты.

Важной составляющей повышения цен также стало более строгое внимание таможенников к грузам, содержащим продукцию с никотином. Проверки стали более детальными, они включают сверку информации о товаре и более активную проверку соответствующих сертификатов.

Представители рынка отмечают, что такое усиление контроля связано с ужесточением законодательства в отношении продажи такой продукции несовершеннолетним. В результате многие компании-импортёры вынуждены ввозить вейпы маленькими партиями, чтобы избежать риска ареста товара, проведения рейдов и наложения штрафов.

Для решения данной ситуации Счётная палата выдвинула предложение об обложении ввоза вейпов и систем нагревания табака таможенной пошлиной. Эта пошлина, в соответствии с практикой взимания сборов с импорта кальянов и курительных трубок, составит 13 процентов. Таким образом, инициатива направлена на выравнивание налогового бремени на продукцию с никотином и планирует добавить около 4,5 миллиарда рублей в год в бюджет страны.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи электронных сигарет лицам моложе 18 лет. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, данное законодательство было разработано для защиты здоровья молодёжи.

С 1 марта 2024 года вступит в силу запрет на продажу вейпов с ароматизаторами. Это ограничение затронет электронные сигареты с различными ароматами, такими как фруктовые, овощные, пряные, сладкие и витаминные. Кроме того, продавцы не смогут реализовывать электронные вейпы, содержащие солевой никотин.

Ранее Правда.Ру сообщала, что с весны 2024 года в России запретят вейпы с ароматизаторами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.