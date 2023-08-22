На предстоящем саммите в ЮАР обсудят отказ от доллара в странах БРИКС

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Государства, входящие в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), выражают концепцию постепенного ухода от использования доллара в международных финансовых операциях в пользу национальных валют. Этот вопрос будет обсуждаться в ходе саммита в Йоханнесбурге, по словам вице-президента ЮАР Пола Машатиле.

Фото: by wuestenigel CC BY 2.0.

"Сегодня мировые игроки обращают внимание на БРИКС, поскольку страны — участницы объединения вышли на передовую глобального дискурса [о снижении зависимости от доллара]", — приводит его высказывание агентство Bloomberg. По словам вице-президента, лидеры стран БРИКС сосредоточатся на способах снизить зависимость от доллара в ходе встречи, которая начнется во вторник.

Машатиле подчеркнул, что цель БРИКС заключается не в соперничестве с Западом, а в достижении устойчивой позиции на мировой арене. Представители стран БРИКС намерены уменьшить свою зависимость от доллара путем расчётов в национальных валютах, а в будущем — внедрить общую валюту вместо доллара.

В текущем году председательство в БРИКС принадлежит Южно-Африканской Республике. Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил ТАСС, что страны БРИКС обсудят возможность создания "общих расчётных единиц" на саммите в Йоханнесбурге, запланированном с 22 по 24 августа. Предполагается, что участники саммита могут сделать официальное заявление о создании новой валюты. Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии через видеосвязь, в то время как российскую делегацию очно будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

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