В Китае откроют склад запчастей для России

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

В современной динамичной экономической среде сотрудничество между странами играет ключевую роль в развитии бизнеса. Компания "БВГ" (ранее — ООО "Скания-Русь"), занимающаяся обслуживанием и ремонтом грузовиков, открыла представительство в Китае, поделился 5koleso. ru.

Фото: "2021-09-19_10-34-50_ILCE-7C_DSC05453_DxO" by miguel.discart is licensed under CC BY-SA 2.0.

Обеспечение условий для бизнеса

В рамках заключенного соглашения, китайская сторона обязуется предоставить все необходимые условия для успешного ведения бизнеса на российском рынке. Это включает в себя предоставление офисных и жилых помещений, а также площадей для хранения и сортировки запасных частей. Кроме того, предусмотрены зоны для стоянки грузовых автомобилей.

Решение актуальных проблем

Одной из ключевых задач представительства "БВГ" является решение актуальных проблем в сфере поставок запасных частей для тяжёлых грузовиков в Россию. Китайское представительство "БВГ" также берет на себя задачу оптимизации сроков поставки грузовиков в Россию.

Благодаря возможностям торговой зоны и оптимизированным процессам происходит быстрое таможенное оформление транспортных средств, исключающее задержки и лишние бюрократические процедуры на границе.

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