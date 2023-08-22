В современной динамичной экономической среде сотрудничество между странами играет ключевую роль в развитии бизнеса. Компания "БВГ" (ранее — ООО "Скания-Русь"), занимающаяся обслуживанием и ремонтом грузовиков, открыла представительство в Китае, поделился 5koleso. ru.
В рамках заключенного соглашения, китайская сторона обязуется предоставить все необходимые условия для успешного ведения бизнеса на российском рынке. Это включает в себя предоставление офисных и жилых помещений, а также площадей для хранения и сортировки запасных частей. Кроме того, предусмотрены зоны для стоянки грузовых автомобилей.
Одной из ключевых задач представительства "БВГ" является решение актуальных проблем в сфере поставок запасных частей для тяжёлых грузовиков в Россию. Китайское представительство "БВГ" также берет на себя задачу оптимизации сроков поставки грузовиков в Россию.
Благодаря возможностям торговой зоны и оптимизированным процессам происходит быстрое таможенное оформление транспортных средств, исключающее задержки и лишние бюрократические процедуры на границе.
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