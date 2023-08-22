Аналитики ЦИАН: в России вырастет платёж по ипотеке после подъема ставки ЦБ

2:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ситуация на рынке ипотеки в России ожидает изменения в связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12%, сообщает Banki. ru.

Фото: "Монеты" by Nickolas Titkov is licensed under CC BY-SA 2.0.

Это влияние сразу отразится на среднем платеже по ипотечным кредитам, особенно затронув жителей Москвы. Давайте рассмотрим, какие изменения нас ожидают.

Изменение среднего платежа по ипотеке

Специалисты аналитического агентства Центр Инновационного Анализа Недвижимости (ЦИАН) проанализировали последствия повышения ключевой ставки для ипотечного рынка.

Важно отметить, что анализ проведён с учётом стоимости однокомнатных квартир площадью 40 квадратных метров на вторичном рынке городов-миллионников.

На данный момент стоимость такой квартиры составляет 4,4 миллиона рублей, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Условия кредитования следующие: первоначальный взнос — 20%, срок кредита — 20 лет.

С учетом новой ключевой ставки в 12% средний ежемесячный платеж по ипотеке составит 38,7 тысячи рублей. При уровне ставки в 15% годовых, этот платеж увеличится до 46,3 тысячи рублей. Таким образом, изменение ключевой ставки повлечёт за собой рост в размере 19,6%.

Влияние на Москву и другие регионы

Ситуация будет особенно заметна в Москве. Средний платёж по ипотеке за однокомнатную квартиру увеличится с 106,5 тысяч рублей до 127,4 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге этот платёж поднимется с 70,5 тысяч рублей до 84,3 тысяч рублей. В Казани аналогичное изменение приведет к увеличению платежа с 51,6 тысяч рублей до 61,7 тысяч рублей.

Однако наименьший рост среднего платежа ожидается в Челябинске. Здесь платеж по ипотеке вырастет с 27,6 тысяч рублей до 33 тысяч рублей. Необходимо отметить, что доступность ипотеки снизится. Это обусловлено тем, что платежи по новым кредитам увеличатся, в то время как доходы населения останутся неизменными.

"Обычно банки применяют стандартные условия для тех заемщиков, у которых платежи по будущему ипотечному кредиту не превышают 50% от дохода, то есть для миллионников доход должен составлять 92,6 тыс. рублей", — сказал он и добавил, что при высокой долговой нагрузке кредит будет получить сложнее.

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