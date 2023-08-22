Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Активисты потребовали запретить концерт Ани Лорак в Москве
В 2024 году "Москвич" представит новинки: "Москвич 5" и "Москвич 8"
Вице-премьер Испании хочет отставки главы футбольной федерации из-за поцелуя капитана женской сборной
Актер Алексей Панин признался в неприязни к своему коллеге Дмитрию Дюжеву
Красноярская ОПГ похитила 320 миллионов рублей и легализовала криминальные деньги
Ксения Собчак вступилась за поселившуюся в НАТО Елену Исинбаеву
Выявленный в Тайланде вирус оказался смертельным: Уже 970 тысяч заболевших
Искусственный интеллект заменит Василису Володину в шоу "Давай поженимся!"
Рэпер Моргенштерн* жалеет о своей эмиграции в США

Аналитики ЦИАН: в России вырастет платёж по ипотеке после подъема ставки ЦБ

2:56
Экономика

Ситуация на рынке ипотеки в России ожидает изменения в связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12%, сообщает Banki. ru.

Аналитики ЦИАН: в России вырастет платёж по ипотеке после подъема ставки ЦБ
Фото: "Монеты" by Nickolas Titkov is licensed under CC BY-SA 2.0.

Это влияние сразу отразится на среднем платеже по ипотечным кредитам, особенно затронув жителей Москвы. Давайте рассмотрим, какие изменения нас ожидают.

Изменение среднего платежа по ипотеке

Специалисты аналитического агентства Центр Инновационного Анализа Недвижимости (ЦИАН) проанализировали последствия повышения ключевой ставки для ипотечного рынка.

Важно отметить, что анализ проведён с учётом стоимости однокомнатных квартир площадью 40 квадратных метров на вторичном рынке городов-миллионников.

На данный момент стоимость такой квартиры составляет 4,4 миллиона рублей, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Условия кредитования следующие: первоначальный взнос — 20%, срок кредита — 20 лет.

С учетом новой ключевой ставки в 12% средний ежемесячный платеж по ипотеке составит 38,7 тысячи рублей. При уровне ставки в 15% годовых, этот платеж увеличится до 46,3 тысячи рублей. Таким образом, изменение ключевой ставки повлечёт за собой рост в размере 19,6%.

Влияние на Москву и другие регионы

Ситуация будет особенно заметна в Москве. Средний платёж по ипотеке за однокомнатную квартиру увеличится с 106,5 тысяч рублей до 127,4 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге этот платёж поднимется с 70,5 тысяч рублей до 84,3 тысяч рублей. В Казани аналогичное изменение приведет к увеличению платежа с 51,6 тысяч рублей до 61,7 тысяч рублей.

Однако наименьший рост среднего платежа ожидается в Челябинске. Здесь платеж по ипотеке вырастет с 27,6 тысяч рублей до 33 тысяч рублей. Необходимо отметить, что доступность ипотеки снизится. Это обусловлено тем, что платежи по новым кредитам увеличатся, в то время как доходы населения останутся неизменными.

"Обычно банки применяют стандартные условия для тех заемщиков, у которых платежи по будущему ипотечному кредиту не превышают 50% от дохода, то есть для миллионников доход должен составлять 92,6 тыс. рублей", — сказал он и добавил, что при высокой долговой нагрузке кредит будет получить сложнее.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЦБ УДИВЛЯЕТ! Повышение ключевой ставки до 12% – Удар по Ценам на недвижимость и ставкам по ипотеке?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Военные, депутаты и разведка - честно о перспективах мобилизации-2023

Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.

Мобилизация-2023: возьмем ли Киев и Одессу без нового призыва на фронт
В Москве в ногу девочки воткнулся шприц, торчащий из сиденья автомобиля
Школьница не заметила шприц в сиденье автомобиля, и он воткнулся в её ногу
В Асбесте нашли детей в квартире с мертвыми родителями
Пообещал и погиб: наёмник ВСУ из США хотел рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять"
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
Стало ясно, зачем Путин посещал штаб СВО - ВС РФ ударили на Купянск
Российский пенсионер купил для дачи двух рабов за 20 тысяч рублей и попался
МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебным государством
МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебным государством
Последние материалы
Ксения Собчак вступилась за поселившуюся в НАТО Елену Исинбаеву
Рэпер Моргенштерн* жалеет о своей эмиграции в США
17-летний работник автомойки угнал автомобиль клиента в Абакане
Обнаженный мужчина пугал детей на улицах Красноярска
Большое противостояние: переход с iPhone на Samsung стал проще
Temps: украинские военные ничему не научились во время обучения в западных странах
Niva Legend снова тянется к современной автомобильной моде
Иранский производитель будет выпускать машины в РФ
Певица Лолита Милявская заподозрила у себя ожирение
Аналитики ЦИАН: в России вырастет платёж по ипотеке после подъема ставки ЦБ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников