Еще 3 млн россиян попали в долговую яму: Причины просрочек по кредитам

3:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первой половине 2023 года количество должников по банковским кредитам в России возросло до 17,7 млн человек, что на 3,3 млн больше, чем за такой же период в прошлом году, сообщает Banki. ru.

Фото: "Man hand open an empty wallet" by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Данные Федеральной службы судебных приставов свидетельствуют о непрекращающемся росте неплатежей в стране.

Рост числа неплатежей: статистика и тенденции

Количество дел, связанных с взысканием просроченных долгов, увеличивается из года в год. Согласно отчетам, за январь-июнь 2020 года было зарегистрировано 9 млн случаев задолженности, в 2021 году — уже 12 млн, а в 2022 году этот показатель достиг 14,4 млн.

Огромные суммы в игре: планируемое взыскание

По данным ФССП, общая сумма, которую банки намерены взыскать с неплательщиков в принудительном порядке в пользу себя, составляет 2,5 трлн рублей. Это огромная цифра, указывающая на серьезность проблемы. В сравнении с предыдущим годом, когда сумма составляла 2,4 трлн рублей, увеличение очевидно.

Почему растет число неплатежей: основные факторы

Рост числа дел о просрочке объясняется не только ухудшением платежной дисциплины граждан. Эксперты отмечают, что в последнее время банки все чаще предпочитают взыскивать долги через судебные процессы, вместо передачи их коллекторским агентствам.

Это связано с тем, что доля судебных взысканий достигла высокого уровня, варьируя в пределах 50-80%, в зависимости от банковской организации.

Также отмена послаблений, которые использовались банками в 2022 году и позволяли временно откладывать признание долгов проблемными, могла повлиять на рост числа принудительных взысканий. Это, по словам экспертов, привело к тому, что задолженности стали выявляться и взыскиваться более активно.

Влияние инфляции и экономических факторов

Увеличение числа дел по просроченным долгам также может быть связано с увеличением инфляции. В условиях роста цен, доходы населения сокращаются, а расходы увеличиваются, что снижает платежеспособность клиентов банков. Экономические трудности могут стать значительной причиной неплатежей по кредитам.

Отражение на практике: данные от банков

В Росбанке заметили незначительный рост числа просроченных кредитов в сравнении с 2022 годом — на 10%. Однако в Банке ДОМ. РФ и УБРиР отмечают, что у них не наблюдается значительного увеличения неплательщиков среди их клиентов.

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