Еще 3 млн россиян попали в долговую яму: Причины просрочек по кредитам

Your browser does not support the audio element.

В первой половине 2023 года количество должников по банковским кредитам в России возросло до 17,7 млн человек, что на 3,3 млн больше, чем за такой же период в прошлом году, сообщает Banki. ru.

Фото: "Man hand open an empty wallet" by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.