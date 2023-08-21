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Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,92-0,95%

4:35
Экономика

На протяжении большей части торгового дня на российском фондовом рынке наблюдался рост. По итогам сессии индекс Московской биржи прибавил 0,92%, достигнув отметки 3 139,93 пункта, в то время как долларовый индекс РТС вырос на 0,95%, достигнув 1 057,02 пункта. Курсы валют также изменились: доллар снизился на 0,1% и закрылся на уровне 93,65 рубля, евро снизилось на 0,01% до 101,91 рубля, юань снизился на 0,03%, составив 12,8 рубля.

Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,92-0,95%
Фото: Авторство: Fitiss.CC BY-SA 3.0

Мировые внешние факторы были неоднородными. Китайские индексы показали снижение. Народный Банк Китая снизил базовую ставку по однолетним кредитам с 3,55% до 3,45%, оставив пятилетние ставки без изменений (4,2%). В то время как ожидалось большее снижение - до 3,4% и 4,05% соответственно. Ситуация на западных биржах была более оптимистичной, как сообщил Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций".

Рынок акций

Наибольший рост на рынке акций зафиксировали акции НМТП (+9,58%), "Совкомфлота" (+5,89%), "Магнита" (+5,29%), "Распадской" (+3,48%), "Газпром нефти" (+3,28%) и расписки VK (+2,9%).

Повышение акций НМТП и "Совкомфлота" произошло без явных фундаментальных сигналов. Акции "Магнита" могли получить поддержку благодаря предложениям Минпромторга РФ о продлении снятия ограничений на приобретение ретейлерами свыше 25% рынка дополнительных торговых площадей у иностранных компаний до 2024 года. Расписки VK могла поддержать информация о возможной покупке компанией сервиса Boosty, а также регистрация первых дочерних компаний VK в специальном административном районе Калининграда в рамках процесса редомициляции.

Снижение акций "Алросы" (-2,31%), банка "Санкт-Петербург" (-1,05%), "Фосагро" (-0,98%), Московской биржи (-0,85%), "Полюса" (-0,85%) и "Самолета" (-0,77%) стало заметным к концу сессии. Акции "Алросы" снижались несмотря на заседание совета директоров по дивидендам за первое полугодие 2023 года, на котором компания могла объявить о выплатах в размере 2,7-3,8 рубля на акцию. Бумаги банка "Санкт-Петербург" корректировались после рекомендации дивидендов за тот же период. Котировки Московской биржи испытали коррекцию после предыдущего роста.

Акции "Полюса" не получили поддержки из-за низких цен на золото, а также роста доходности 10-летних государственных облигаций США до 4,35%, что сделало золото менее привлекательным. Эксперты также отметили ожидания инвесторов от трехдневного саммита стран БРИКС, а также статистику платежного баланса еврозоны и продаж на вторичном рынке жилья США за июль.

Прогнозы по индексу Московской биржи на следующий день разнятся. "БКС мир инвестиций" ожидает положительную динамику в диапазоне 3100-3225 пунктов, а курс доллара к рублю - в диапазоне 92-95 рублей. Freedom Finance Global предполагает динамику индекса в коридоре 3100-3200 пунктов, пары доллар/рубль - в диапазоне 92-94,5 рубля, евро/рубль - 101-103 рубля и пары юань/рубль - 12,5-13,1 рубля.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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