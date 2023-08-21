Экономист рекомендует хранить в рублях только треть сбережений

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В период колебаний на валютных рынках сохранение всех своих сбережений в российской валюте становится экономически неоптимальным, как отметил Егор Диашов, генеральный директор инвестиционной фирмы "Диалот" и председатель комиссии по финансовым рынкам московского отделения объединения "Опора России".

Фото: "File:Russian Rubles (20523435344).jpg" by Jorge Láscar from Melbourne, Australia is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт считает, что осторожность россиян в вопросах накоплений имеет свои объяснения, однако он призывает к диверсификации рисков в период нестабильности. Для этого, по его мнению, было бы разумным вложить треть накоплений в ценные бумаги, такую же долю выделить на китайские юани, а остаток оставить в российских рублях.

Согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 68% россиян сохраняют свои накопления в российских рублях, 6% предпочитают откладывать средства в долларах, а 4% выбирают евро. В то же время каждый четвертый опрошенный заявил, что не имеет накоплений вообще.

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