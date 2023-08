Экономист рекомендует хранить в рублях только треть сбережений

Your browser does not support the audio element.

В период колебаний на валютных рынках сохранение всех своих сбережений в российской валюте становится экономически неоптимальным, как отметил Егор Диашов, генеральный директор инвестиционной фирмы "Диалот" и председатель комиссии по финансовым рынкам московского отделения объединения "Опора России".

Фото: "File:Russian Rubles (20523435344).jpg" by Jorge Láscar from Melbourne, Australia is licensed under CC BY 2.0.