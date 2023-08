Осенью на 10 процентов может подорожать хлеб

Your browser does not support the audio element.

По информации, представленной в Telegram-канале "Baza", ожидается, что в осенний период стоимость хлеба в России увеличится на 10 процентов. Разнообразные источники, включая производителей из разных регионов, подтверждают эту тенденцию.

Фото: "Pumpkin-Seed Bread Again" by Editor B is licensed under CC BY 2.0.