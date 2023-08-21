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Осенью на 10 процентов может подорожать хлеб

1:19
Экономика

По информации, представленной в Telegram-канале "Baza", ожидается, что в осенний период стоимость хлеба в России увеличится на 10 процентов. Разнообразные источники, включая производителей из разных регионов, подтверждают эту тенденцию.

Осенью на 10 процентов может подорожать хлеб
Фото: "Pumpkin-Seed Bread Again" by Editor B is licensed under CC BY 2.0.

Прогнозируется, что рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия будет обусловлен сложной ситуацией в отрасли. Среди ключевых факторов, влияющих на это, отмечается выход России из зерновой сделки, что вызвало подъем цен на зерно и муку как на внутреннем, так и на мировом рынках. Согласно данным источников "Baza", закупочные цены на эти сырьевые продукты выросли на 20 процентов.

Также следует отметить влияние санкций и обесценения рубля. По информации из телеграм-канала, эти факторы привели к повышению стоимости обслуживания оборудования на 50 процентов. Также подорожал солод, который обычно закупается российскими производителями за рубежом, а также упаковочные материалы для продукции.

Среди других факторов, влияющих на предстоящее удорожание хлеба, стоит отметить рост логистических издержек и проблему привлечения новых сотрудников из-за низких заработных плат в отрасли.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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