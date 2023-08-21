С 22 августа "Ситибанк" приостановит операции по приёму и покупке американских долларов и евро в своих отделениях, как указано на официальном веб-сайте банка. Об этом сообщает Banki.ru.
Информация о нововведении представлена в следующем уведомлении:
"Хотели бы обратить ваше внимание на то, что, начиная с 22 августа 2023 года, будет вступать в силу следующее изменение, затрагивающее тарифы на банковские услуги, предоставляемые в пакетах CitiOne и Citigold. С указанной даты временно будет приостановлен приём и покупка иностранной валюты — а именно, американских долларов и евро — в отделениях "Ситибанка".
Кроме того, с 1 августа "Райффайзен Банк" также временно ограничил возможности физических лиц по совершению операций по приёму и покупке наличной иностранной валюты. Банковские представители объяснили это решение потребностью в эффективном управлении валютными ресурсами банка.
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