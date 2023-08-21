"МегаФон" официально выкупил товарный знак Yota за 27 миллиардов рублей

2:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

В декабре 2022 года компания "МегаФон" приобрела товарный знак Yota за 27 млрд рублей. Эта информация содержится в финансовом отчёте компании за первые шесть месяцев 2023 года, сообщает Sostav.ru.

Фото: "Yota egg" by Bombaster is licensed under CC BY-SA 3.0.

После передачи права на использование товарного знака группе "МегаФон" затраты на его использование были переквалифицированы из внеоборотных нефинансовых активов в капитальные затраты.

Это привело к увеличению инвестиций в основные средства (CAPEX) на 99,4%, до 71,0 млрд рублей. В эту сумму также включены вложения в развитие активов, приобретённых в конце 2022 года, как указано в официальном сообщении компании.

Оценка стоимости товарного знака Yota была проведена независимыми экспертами, и компания приобрела его у группы USM, как отмечается в газете "Коммерсант". Эта сделка была осуществлена в рамках реструктуризации активов "МегаФона", где компания приобретает активы и компании, связанные с телекоммуникационной сферой, и освобождается от непрофильных активов.

По итогам первого полугодия выручка "МегаФона" увеличилась на 13% и составила 209,89 млрд рублей. Абонентская база компании также увеличилась на 1,3%, достигнув 75,8 млн абонентов.

Показатель операционной прибыли до вычета амортизации и амортизации (OIBDA) увеличился на 24%, составив 94,15 млрд рублей. Чистая прибыль компании выросла на 133,9%, достигнув 26,9 млрд рублей.

Кроме того, в 2022 году "МегаФон" осуществил приобретение ООО "Талмер", а в 2023 году — ООО "ИнПлат", которые ранее входили в структуру холдинга USM. Также в декабре 2022 года компания завершила сделку по покупке разработчика аналитических платформ на основе искусственного интеллекта oneFactor.

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