Вице-премьер Голикова заявила о снижении безработицы в 71 регионе РФ

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала текущего года уровень безработицы уменьшился в 71 регионе России, тогда как в 9 регионах он вырос. Эту информацию озвучила Татьяна Голикова, вице-премьер Российской Федерации.

Фото: by Victorgrigas is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Если рассмотреть ситуацию по регионам согласно методологии Международной организации труда, то с начала года уровень общей безработицы снизился в 71 субъекте. В девяти регионах этот показатель возрос, в остальных регионах сохраняется на прежнем уровне", — передали слова Голиковой из ее аппарата после заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

По информации из аппарата, число зарегистрированных безработных в центрах занятости в настоящее время составляет 493 тыс. человек, что на 71 тыс. меньше, чем в начале года.

Одновременно количество вакантных рабочих мест на портале "Работа России" с начала года выросло на почти 222 тыс. вакансий и превысило 1,8 млн предложений.

"В регионах продолжаются дополнительные меры по обеспечению занятости. Так, по программе субсидирования найма более 35 тыс. человек получили трудоустройство. В рамках нацпроекта "Демография" продолжается программа бесплатной переквалификации. Около 105 тыс. человек уже начали обучение по востребованным на местных рынках труда специальностям, и более 57 тыс. соискателей успешно завершили обучение", — поделились в аппарате.

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