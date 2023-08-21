С начала текущего года уровень безработицы уменьшился в 71 регионе России, тогда как в 9 регионах он вырос. Эту информацию озвучила Татьяна Голикова, вице-премьер Российской Федерации.
"Если рассмотреть ситуацию по регионам согласно методологии Международной организации труда, то с начала года уровень общей безработицы снизился в 71 субъекте. В девяти регионах этот показатель возрос, в остальных регионах сохраняется на прежнем уровне", — передали слова Голиковой из ее аппарата после заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
По информации из аппарата, число зарегистрированных безработных в центрах занятости в настоящее время составляет 493 тыс. человек, что на 71 тыс. меньше, чем в начале года.
Одновременно количество вакантных рабочих мест на портале "Работа России" с начала года выросло на почти 222 тыс. вакансий и превысило 1,8 млн предложений.
"В регионах продолжаются дополнительные меры по обеспечению занятости. Так, по программе субсидирования найма более 35 тыс. человек получили трудоустройство. В рамках нацпроекта "Демография" продолжается программа бесплатной переквалификации. Около 105 тыс. человек уже начали обучение по востребованным на местных рынках труда специальностям, и более 57 тыс. соискателей успешно завершили обучение", — поделились в аппарате.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.