Domino's Pizza может инициировать банкротство своего бизнеса в РФ

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

DP Eurasia N. V., держатель франшизы сети Domino's Pizza в Турции, России, Грузии и Азербайджане, намерена инициировать процесс банкротства своего юридического лица в России, ООО "Пицца Ресторантс". Об этом сообщила сама компания. Этот процесс будет проведен в строгом соответствии с российским законодательством.

Фото: by The Pizza Review is licensed under CC BY 2.0.

"В условиях всё более сложной обстановки холдинговая компания российской Domino's Pizza вынуждена пойти на этот шаг, который приведёт к прекращению планов по продаже российского бизнеса и к прекращению присутствия группы в РФ", — говорится в сообщении.

Весной 2022 года DP Eurasia N. V. объявила о временной остановке вложений в российский рынок и об отказе от получения роялти от своего российского бизнеса. Под конец прошлого года группа объявила о проведении анализа своей деятельности на российском рынке, который включал в себя возможность продажи бизнеса.

Компания пока не приступила к процессу банкротства, но намерена действовать в рамках действующего законодательства для начала этой процедуры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.