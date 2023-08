Your browser does not support the audio element.

DP Eurasia N. V., держатель франшизы сети Domino's Pizza в Турции, России, Грузии и Азербайджане, намерена инициировать процесс банкротства своего юридического лица в России, ООО "Пицца Ресторантс". Об этом сообщила сама компания. Этот процесс будет проведен в строгом соответствии с российским законодательством.

Фото: by The Pizza Review is licensed under CC BY 2.0.