DP Eurasia N. V., держатель франшизы сети Domino's Pizza в Турции, России, Грузии и Азербайджане, намерена инициировать процесс банкротства своего юридического лица в России, ООО "Пицца Ресторантс". Об этом сообщила сама компания. Этот процесс будет проведен в строгом соответствии с российским законодательством.
"В условиях всё более сложной обстановки холдинговая компания российской Domino's Pizza вынуждена пойти на этот шаг, который приведёт к прекращению планов по продаже российского бизнеса и к прекращению присутствия группы в РФ", — говорится в сообщении.
Весной 2022 года DP Eurasia N. V. объявила о временной остановке вложений в российский рынок и об отказе от получения роялти от своего российского бизнеса. Под конец прошлого года группа объявила о проведении анализа своей деятельности на российском рынке, который включал в себя возможность продажи бизнеса.
Компания пока не приступила к процессу банкротства, но намерена действовать в рамках действующего законодательства для начала этой процедуры.
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