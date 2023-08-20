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Китай за семь месяцев увеличил импорт нефти из России на 25 процентов

1:04
Экономика

За семь месяцев Пекин нарастил импорт чёрного золота из России на более, чем 25 процентов. Кроме того, поставки сжиженного газа РФ Китаю превысили 4,46 млн тонн, что на 62,7 процента выше предыдущих показателей.

Китай за семь месяцев увеличил импорт нефти из России на 25 процентов
Фото: "Oil Pump Jack" by Paul Lowry is licensed under CC BY 2.0.

Что же касается трубопроводного голубого топлива, то поставки выросли вдвое.

"Поставки российской нефти в Китай в январе — июле увеличились на 25,2 процента в годовом исчислении и превысили 60,6 млн тонн, импорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 62,7 процента — до 4,46 млн тонн", — передаёт ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.

Россия оказалась на третьем месте в рейтинге крупнейших поставщиков топлива в Китай. Второе место заняла Саудовская Аравия, на третьем — Ирак. США оказались десятыми.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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