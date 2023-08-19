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Британия попросила Россию не отменять налоговую конвенцию. Какой была реакция Москвы

2:15
Экономика

Британское управление по налогам и таможенным пошлинам заявило в пятницу, что Великобритания продолжает соблюдать Конвенцию об избежании двойного налогообложения с РФ от 1994 года. В Лондоне хотят, чтобы Москва отказалась от отмены ряда её положений.

Британия попросила Россию не отменять налоговую конвенцию. Какой была реакция Москвы
Фото: "Taxes - Calculator Image" by efile989 is licensed under CC BY-SA 2.0

Дело в том, что 8 августа был опубликован указ президента России, в соответствии с которым приостановлено действие отдельных положений налоговых договоров нашей страны с недружественными государствами.

В российском Минфине, комментируя обращение британской стороны, напомнили, что западные государства в одностороннем порядке вводят экономические ограничительные меры в отношении России. 

В феврале нынешнего года Российская Федерация была включена Евросоюзом в список не сотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый "чёрный список" Евросоюза.

"Одновременно отмечается неисполнение отдельных положений налоговых соглашений недружественными странами. Например, отказы в выдаче подтверждений постоянного местонахождения в иностранном государстве своим резидентам для применения соглашений, а также приостановление обмена налоговой информацией с Россией", - говорится в сообщении на сайте финансового ведомства.

Соответственно, в сложившихся условиях Россия не могла продолжать применять соглашения в одностороннем порядке, отметили в Минфине РФ. А потому и было принято решение о приостановке действия отдельных положений.

Частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до восстановления нарушенных прав России либо до тех пор, пока соглашения не будут денонсированы, подчеркнули в ведомстве.

Великобритания не является членом Евросоюза. А потому, судя по всему, в Лондоне полагают, что отношения России и ЕС британскую сторону не касаются. 

При этом Великобритания относится к числу наиболее недружественно настроенных в отношении нашей страны государств. А потому было бы странно делать вид, будто ничего не происходит и продолжать до запятой придерживаться соглашений с этой страной.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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