Британское управление по налогам и таможенным пошлинам заявило в пятницу, что Великобритания продолжает соблюдать Конвенцию об избежании двойного налогообложения с РФ от 1994 года. В Лондоне хотят, чтобы Москва отказалась от отмены ряда её положений.
Дело в том, что 8 августа был опубликован указ президента России, в соответствии с которым приостановлено действие отдельных положений налоговых договоров нашей страны с недружественными государствами.
В российском Минфине, комментируя обращение британской стороны, напомнили, что западные государства в одностороннем порядке вводят экономические ограничительные меры в отношении России.
В феврале нынешнего года Российская Федерация была включена Евросоюзом в список не сотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый "чёрный список" Евросоюза.
"Одновременно отмечается неисполнение отдельных положений налоговых соглашений недружественными странами. Например, отказы в выдаче подтверждений постоянного местонахождения в иностранном государстве своим резидентам для применения соглашений, а также приостановление обмена налоговой информацией с Россией", - говорится в сообщении на сайте финансового ведомства.
Соответственно, в сложившихся условиях Россия не могла продолжать применять соглашения в одностороннем порядке, отметили в Минфине РФ. А потому и было принято решение о приостановке действия отдельных положений.
Частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до восстановления нарушенных прав России либо до тех пор, пока соглашения не будут денонсированы, подчеркнули в ведомстве.
Великобритания не является членом Евросоюза. А потому, судя по всему, в Лондоне полагают, что отношения России и ЕС британскую сторону не касаются.
При этом Великобритания относится к числу наиболее недружественно настроенных в отношении нашей страны государств. А потому было бы странно делать вид, будто ничего не происходит и продолжать до запятой придерживаться соглашений с этой страной.
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