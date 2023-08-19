В Турции рассказали, кого точно не возьмут в БРИКС

2:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вступить в БРИКС желают много государств. Вот только возьмут в это объединение далеко не всех желающих, отмечает турецкое издание Evrencel. Турция, надо сказать, одна из стран, которые хотели бы вступить в БРИКС.

Фото: "Map of BRICS countries" by Дмитрий-5-Аверин is licensed under CC BY-SA 3.0

С 2011 года БРИКС не приняли в свои ряды ни одну страну, хотя на саммите организации в 2022 году было объявлено, что 22 государства хотят присоединиться к БРИКС. Саммит объединения пройдёт на следующей неделе, на него приглашены представители 60 стран, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Сами страны объединения показывали внушительный рост экономики: с 2012 по 2022 годы ВВП Китая вырос на 176 процентов, Индии — на 110 процентов, России — на 60 процентов, Бразилии — на 47 процентов, ЮАР — на 41 процентов. Совокупный валовый продукт этих стран превышает ВВП стран, входящих в Группу семи.

Страны, который сейчас входят в БРИКС, по-разному относятся к его расширению. По версии турецкого издания, Москва, Пекин и Нью-Дели его поддерживают. А вот в Бразилии и ЮАР относятся к этой идее без особого энтузиазма, поскольку являются единственными представителями своих континентов в объединении. Это, по мнению Evrencel, якобы даёт им некое преимущество.

Хотя заметим, по другим версиям против расширения БРИКС возражают Бразилия и Индия, а ЮАР не против.

Наиболее вероятными кандидатами на вступление, полагает издание, является Турция, Саудовская Аравия и Египет. Но в любом случае, чтобы добиться приглашения, претендующим на вступление странам необходимо будет предоставить программы экономического развития, полагает турецкое издание.

В общем, можно констатировать, что вопрос расширения БРИКС станет одним из основных на саммите. На который, напомним, не пригласили представителей западных государств.

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