Уже скоро стоимость продуктов в РФ вырастет на 10-20%, предупредил представитель Союза предпринимателей "Опора России" Алексей Каневский.
Повышению цен будут способствовать объективные обстоятельства, пояснил он.
"Естественно, по разным категориям товаров, если иметь в виду продуктовую корзину, в ближайшее время будет двухступенчатое повышение цены, начиная от 10% и стремиться к 20%", — добавил эксперт.
По его словам, подорожание коснётся хлеба, овощей, фруктов, мяса, рыбы, масла и бакалеи.
Если государство начнёт вмешиваться в рыночные процессы, отметил Каневский в интервью URA.RU, цены поднимутся ещё выше. В ином случае ситуация самостоятельно стабилизируется за счёт снижения спроса на подорожавшие продукты.
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