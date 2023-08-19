В Союзе предпринимателей РФ предупредили о росте цен на продукты до 20 процентов

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уже скоро стоимость продуктов в РФ вырастет на 10-20%, предупредил представитель Союза предпринимателей "Опора России" Алексей Каневский.

Фото: "market" by star-one is licensed under CC BY-SA 2.0.

Повышению цен будут способствовать объективные обстоятельства, пояснил он.

"Естественно, по разным категориям товаров, если иметь в виду продуктовую корзину, в ближайшее время будет двухступенчатое повышение цены, начиная от 10% и стремиться к 20%", — добавил эксперт.

По его словам, подорожание коснётся хлеба, овощей, фруктов, мяса, рыбы, масла и бакалеи.

Если государство начнёт вмешиваться в рыночные процессы, отметил Каневский в интервью URA.RU, цены поднимутся ещё выше. В ином случае ситуация самостоятельно стабилизируется за счёт снижения спроса на подорожавшие продукты.

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