В Италии заявили о независимости от российского газа

2:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Италия снизила свою зависимость от поставок газа из России практически до минимума, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джилберто Пикетто-Фратин в интервью газете "il Messaggero". В апреле он сообщал о том, что доля российских газовых поставок сократилась до 10%.

Фото: Вадим Савицкий

"Мы, безусловно, можем смотреть на следующую зиму с большим спокойствием, чем в прошлом году. Во многом это заслуга политики диверсификации, проводимой итальянским правительством. До прошлого года российский метан, поступающий в Европу по газопроводам, составлял около 40% потребления ЕС, сегодня в отношении Италии можно говорить о доведенной почти до нуля зависимости", — заявил он.

Говоря о диверсификации, министр подчеркнул, что Италия разнообразила свой энергетический микс. Страна развивает поставки через различные газопроводы и увеличивает долю сжиженного природного газа (СПГ), поставляемого через морские терминалы. В ближайшем будущем будет запущена морская станция по переработке СПГ в Равенне. Кроме того, страна увеличивает производство "зелёной энергии" с целью получать две трети энергии из возобновляемых источников к 2030 году.

По данным европейской платформы "Aggregated Gas Storage Inventory" (AGSI), Италия к середине августа заполнила свои газовые резервуары на более чем 90%. По объемам запасов газа она занимает второе место после Германии. В прошлом году заполненность газовых хранилищ Италии достигла 90% к концу сентября.

С учетом начала российской специальной военной операции на Украине правительство Италии поставило задачу максимально быстро избавиться от зависимости от российского природного газа. В 2022 году были заключены новые соглашения о диверсификации поставок энергоносителей, включая увеличение поставок из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и других стран.

Ранее в России заявляли, что Запад допустил ошибку, отказавшись от покупки углеводородов, и что это может привести к более сильной зависимости и высоким ценам. Власти в Москве также подчеркивали, что те страны, которые отказались, по-прежнему закупают российские ресурсы через посредников по более высоким ценам.

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