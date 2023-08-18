Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Директор 92-летнего Ивана Краско рассказал о наследниках артиста
Израиль продлил социальную и медицинскую помощь украинским беженцам до конца года
Телеведущая Лариса Гузеева призналась в любви к своей собаке Жуже
Бунт на дорогах: российские водители отказываются платить за ОСАГО из-за проблем с выплатами
Гагин: на Купянском направлении у ВС РФ успехи достаточно серьёзные
Премия за здоровье: вице-спикер Госдумы озвучил идею платить 15 000 рублей за диспансеризацию
Актриса Мария Кравченко отреагировала на слухи об увеличении губ
"Царьград": в одиночку против 50 стран — секрет русского чуда поражает Запад
Актриса Эвелина Бледанс рассказала о присутствии в ее жизни мужчины для души и тела

Цены на Jameson и Chivas Regal могут снизиться на 15%

1:19
Экономика

Цены на Jameson и Chivas Regal могут снизиться на 15% после ухода с российского рынка фирмы-производителя Pernod Ricard, так как компания перестанет тратиться на представительства в стране.

Цены на Jameson и Chivas Regal могут снизиться на 15%
Фото: Iceman7840, CC BY-SA 3.0

Об этом в беседе с изданием "Лента.ру" поделился председатель Национального союза защиты прав потребителей и глава Центра разработки национальной алкогольной стратегии Павел Шапкин.

"Не факт, что после того, как этот алкоголь начнет поставляться по параллельному импорту, он подорожает. Есть примеры, когда после ухода правообладателя продукция, наоборот, дешевела. Все представительства в России надо на что-то содержать, так что всегда закладывается большая маржа прибыли, чем по параллельному импорту. Поэтому я не уверен, что будет рост цен на эти напитки", — сказал Шапкин.

Он пояснил, что если сравнивать текущие цены с теми, что были год назад, то, конечно, стоит ожидать повышения из-за роста курса доллара к рублю. Тем не менее, если рассматривать, сколько стоили бы товары компании, если бы она продолжала осуществлять поставки в Россию независимо, можно заметить приятное отличие.

"Думаю, цена может быть ниже процентов на 15", — допустил специалист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Будущая карта Украины поражает: огрызок без моря и территорий

Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.

Новая карта Украины появится только после капитуляции Киева
Третий этап контрнаступления ВСУ: в бой под Работиным брошена группа "Марун"
Киев бросил в бой последние резервы на направлении главного удара на Работино
Чиновница из Курска заявила о "зажравшемся народе"
ИноСМИ: ВСУ в мясных штурмах "кричат и умирают" под ударами русских профи
В центре Москвы упал дрон ВСУ. Какие данные раскрыли власти? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова Приштина по-прежнему нагнетает обстановку в Косове Михаил Плисюк
Лукашенко заявил, что Путин собирался взять Киев за пару дней
Раскрыт провал ВСУ в битве за Урожайное: бороться бессмысленно
Путин уже достиг главной цели военной спецоперации
Путин уже достиг главной цели военной спецоперации
Последние материалы
Актрису Анну Хилькевич с округлившимся животом заподозрили в беременности
В России к октябрю подорожает алкоголь
Bild*: ВС Украины несут большие потери в технике в зоне СВО
Высокий суд Лондона отклонил иск бизнесмена Швидлера об отмене санкций
Гагин: ВСУ безуспешно стараются выйти на фланги Угледарского направления
Цены на Jameson и Chivas Regal могут снизиться на 15%
Актриса Светлана Иванова поделилась реакцией родителей на роман с женатым Файзиевым
Врач перечислила симптомы отравления волчьей ягодой
20-летний парень под Липецком заставил подростка выманить деньги у его матери
Российская туристка поделилась впечатлениями об отдыхе Турции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников