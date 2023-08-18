Цены на Jameson и Chivas Regal могут снизиться на 15%

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на Jameson и Chivas Regal могут снизиться на 15% после ухода с российского рынка фирмы-производителя Pernod Ricard, так как компания перестанет тратиться на представительства в стране.

Фото: Iceman7840, CC BY-SA 3.0

Об этом в беседе с изданием "Лента.ру" поделился председатель Национального союза защиты прав потребителей и глава Центра разработки национальной алкогольной стратегии Павел Шапкин.

"Не факт, что после того, как этот алкоголь начнет поставляться по параллельному импорту, он подорожает. Есть примеры, когда после ухода правообладателя продукция, наоборот, дешевела. Все представительства в России надо на что-то содержать, так что всегда закладывается большая маржа прибыли, чем по параллельному импорту. Поэтому я не уверен, что будет рост цен на эти напитки", — сказал Шапкин.

Он пояснил, что если сравнивать текущие цены с теми, что были год назад, то, конечно, стоит ожидать повышения из-за роста курса доллара к рублю. Тем не менее, если рассматривать, сколько стоили бы товары компании, если бы она продолжала осуществлять поставки в Россию независимо, можно заметить приятное отличие.

"Думаю, цена может быть ниже процентов на 15", — допустил специалист.

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