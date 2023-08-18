Ставка на сырьевую стратегию, которую сделали в Кремле, лишила смысла все попытки западных стран оставить Россию без притока капитала из-за рубежа, заявил французский аналитик Шарли Хессу.
Цены на российскую нефть продолжают расти, несмотря на установленный властями США и ЕС "потолок", напомнил он.
"Россия получила самые высокие доходы от продажи нефти за восемь месяцев", — пишет обозреватель в статье для La Nouvelle Tribune.
Вместо того, чтобы соглашаться на условия Запада, президент РФ Владимир Путин принял решение развернуть экспорт нефтепродуктов на Восток, и эта стратегия доказала свою эффективность, отмечает автор материала.
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