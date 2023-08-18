LNT: сырьевая стратегия РФ позволила Путину перехитрить Запад и обойти санкции

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ставка на сырьевую стратегию, которую сделали в Кремле, лишила смысла все попытки западных стран оставить Россию без притока капитала из-за рубежа, заявил французский аналитик Шарли Хессу.

Фото: "Vladimir Putin answered questions from Russian journalists following the BRICS Summit (2016-10-16) 02" by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0.

Цены на российскую нефть продолжают расти, несмотря на установленный властями США и ЕС "потолок", напомнил он.

"Россия получила самые высокие доходы от продажи нефти за восемь месяцев", — пишет обозреватель в статье для La Nouvelle Tribune.

Вместо того, чтобы соглашаться на условия Запада, президент РФ Владимир Путин принял решение развернуть экспорт нефтепродуктов на Восток, и эта стратегия доказала свою эффективность, отмечает автор материала.

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