Путин поручил отменить административные штрафы бизнеса со стороны надзорных органов

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

После завершения XXVI Петербургского международного экономического форума Президент Российской Федерации Владимир Путин дал указание Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел (МВД) России приступить к законодательной отмене практики привлечения предпринимателей к административной ответственности надзорными органами.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

"Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и МВД России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", — гласит сообщение, опубликованное на официальном сайте Президента.

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