После завершения XXVI Петербургского международного экономического форума Президент Российской Федерации Владимир Путин дал указание Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел (МВД) России приступить к законодательной отмене практики привлечения предпринимателей к административной ответственности надзорными органами.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.