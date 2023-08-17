После завершения XXVI Петербургского международного экономического форума Президент Российской Федерации Владимир Путин дал указание Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел (МВД) России приступить к законодательной отмене практики привлечения предпринимателей к административной ответственности надзорными органами.
"Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и МВД России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", — гласит сообщение, опубликованное на официальном сайте Президента.
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