Центробанк понизил курс доллара на 18 августа до 93,75 рубля

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

На 18 августа 2023 года Банк России утвердил официальный курс доллара в размере 93,746 рубля, что меньше предыдущих показателей на 2 рубля 96 копеек. Официальная стоимость евро была снижена на 3 рубля 48 копеек и составила 102,181 рубля.

Тем временем официальный курс юаня был урезан на 42 копейки, опустившись до 12,7875 рубля.

По информации на 16:35 МСК, курс доллара на Московской бирже сократился на 1,1% и составил 93,62 рубля, курс евро оставался на уровне 102,02 рубля (-1,14%). Курс юаня также снизился на 0,81%, достигнув отметки 12,798 рубля.

Сопутствующим движениям на рынке было отмечено повышение индекса Мосбиржи на 0,3%, до 3 058,56 пункта, и увеличение долларового индекса РТС на 1,44%, до 1 029,22 пункта.

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