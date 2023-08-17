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Юрист Русяев: массовый отъезд мигрантов может начаться при долларе по 120-150 рублей

1:13
Экономика

Если курс доллара вырастет до 120-150 рублей, трудовые мигранты могут начать массово покидать Россию. Такое мнение выразил юрист Илья Русяев.

Юрист Русяев: массовый отъезд мигрантов может начаться при долларе по 120-150 рублей
Фото: "Money Roll - 0 Dollar Bills" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0

По его словам, нынешний валютный курс пока остаётся привлекательным для мигрантов, работающих в РФ, однако обстановка может измениться.

"Если уедет 3-4 миллиона мигрантов, Россия рискует потерять до 4% ВВП", — сказал эксперт в интервью сайту aif.ru.

Он добавил, что в этом случае возникнет острый дефицит сотрудников в областях строительства и ЖКХ, а также в сфере услуг. В России наблюдается демографический спад, поэтому заменить мигрантов российскими работниками будет трудно, уточнил специалист. Эксперт не исключил, что мигранты выберут для трудоустройства КНР или Объединённые Арабские Эмираты вместо РФ.

Как пояснила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" Людмила Иванова-Швец, многие мигранты на фоне нестабильной ситуации на валютном рынке действительно думают о возможном возвращении в родные страны.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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