Из-за резкого укрепления доллара и ослабления рубля мигранты, которые работают в России, существенно потеряли в доходах, заявили эксперты. Однако ожидать крупного оттого рабочей силы из-за ближнего зарубежья не стоит.
Так, по словам инвестиционного советника, основателя "Университета инвестиций" Юлии Кузнецовой, доходы мигрантов резко сократились.
"Если раньше при заработной плате 50-70 тыс. рублей трудовые мигранты получали в эквиваленте $800-1000, то сейчас это $500-700 максимум, — пояснила Кузнецова "Известиям". — 30 тыс. рублей при текущем курсе составляет всего $300".
Она подчеркнула, что приезжим на эти деньги нужно как-то жить: платить за съёмные квартиры, еду, отправлять деньги на родину.
Однако по словам главы Федерации мигрантов России Вадима Коженова, ситуация с курсом стабилизируется, и ожидать массового оттока рабочей силы из страны не приходится.
"Каждый экономический кризис сопровождается оттоком мигрантов. Это временное явление, тем более что ЦБ предпринимает действия для стабилизации курса валют", — пояснил эксперт изданию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.