Эксперт Коженов: отток мигрантов из России — временное явление

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Из-за резкого укрепления доллара и ослабления рубля мигранты, которые работают в России, существенно потеряли в доходах, заявили эксперты. Однако ожидать крупного оттого рабочей силы из-за ближнего зарубежья не стоит.

Фото: Pravda.Ru / Екатерина Широкова

Так, по словам инвестиционного советника, основателя "Университета инвестиций" Юлии Кузнецовой, доходы мигрантов резко сократились.

"Если раньше при заработной плате 50-70 тыс. рублей трудовые мигранты получали в эквиваленте $800-1000, то сейчас это $500-700 максимум, — пояснила Кузнецова "Известиям". — 30 тыс. рублей при текущем курсе составляет всего $300".

Она подчеркнула, что приезжим на эти деньги нужно как-то жить: платить за съёмные квартиры, еду, отправлять деньги на родину.

Однако по словам главы Федерации мигрантов России Вадима Коженова, ситуация с курсом стабилизируется, и ожидать массового оттока рабочей силы из страны не приходится.

"Каждый экономический кризис сопровождается оттоком мигрантов. Это временное явление, тем более что ЦБ предпринимает действия для стабилизации курса валют", — пояснил эксперт изданию.

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