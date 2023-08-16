Автомобильный рынок России вошёл в пятёрку лучших в Европе

2:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне, выйдя из пятёрки ведущих европейских рынков, российский автомобильный рынок возвратился на пятое место, обойдя Испанию. Эту информацию предоставило агентство "Автостат", ссылаясь на статистику национальных ассоциаций автопроизводителей Европы.

Фото: LADA Sport factory, LADA Granta Drive Active 2.jpg" автор Дмитрий Гонщик лицензирован по CC BY-SA 4.0.

По данным на июль 2023 года Россия занимает пятое место в рейтинге, продав более 95 тысяч 654 автомобиля (рост в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). Испания находится на шестом месте с продажами 81 тысячи 205 машин (+10,7%).

Пятёрка крупнейших автомобильных рынков в Европе, по данным агентства "Автостат", выглядит следующим образом:

Германия – продажи составили 243 тысячи 277 автомобилей в июле (+18,1% по сравнению с июлем 2022 года); Великобритания – 143 тысячи 921 автомобиль (+28,3%); Франция – 128 тысяч 947 автомобилей (+19,9%); Италия – 119 тысяч 207 автомобилей (+8,8%); Россия – 95 тысяч 654 автомобиля (+270%).

По результатам прошлого года в России было продано 626,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 59% ниже показателя 2021 года. В декабре 2022 года рынок вырос на 10% по сравнению с ноябрем, с общими продажами новых легковых машин объёмом 56,7 тысячи. Примерно 70% всех приобретенных новых автомобилей составляют модели российского и китайского производства.

Несмотря на кризис, затронувший в том числе автомобильный рынок, "АвтоВАЗ" достиг рекордной доли на российском рынке — 27,9%, увеличив её по итогам 2022 года почти на 7%. Этот результат стал самым высоким за последние 10 лет. Самой популярной среди российских потребителей моделью стала Granta, чья доля на рынке увеличилась с 6,7% до 14,2%.

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