В июне, выйдя из пятёрки ведущих европейских рынков, российский автомобильный рынок возвратился на пятое место, обойдя Испанию. Эту информацию предоставило агентство "Автостат", ссылаясь на статистику национальных ассоциаций автопроизводителей Европы.
По данным на июль 2023 года Россия занимает пятое место в рейтинге, продав более 95 тысяч 654 автомобиля (рост в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). Испания находится на шестом месте с продажами 81 тысячи 205 машин (+10,7%).
Пятёрка крупнейших автомобильных рынков в Европе, по данным агентства "Автостат", выглядит следующим образом:
Несмотря на кризис, затронувший в том числе автомобильный рынок, "АвтоВАЗ" достиг рекордной доли на российском рынке — 27,9%, увеличив её по итогам 2022 года почти на 7%. Этот результат стал самым высоким за последние 10 лет. Самой популярной среди российских потребителей моделью стала Granta, чья доля на рынке увеличилась с 6,7% до 14,2%.
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