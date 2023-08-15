Компании, которые ушли с российского рынка пополнили бюджет страны на 54 миллиарда рублей

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций, которые покинули российский рынок составляет 54 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».

Фото: Инстаграм

По данным источника, средства поступают с декабря 2022 года. Только за первый месяц они составляют около 3 миллиардов рублей, а "за все время действия требований — 57 миллиардов рублей".

Согласно законодательству, компании, которые решили продать активы в России, обязаны сделать скидку от 50% рыночной стоимости. Также должен соблюдаться добровольный взнос, который должен составлять не менее 5% от цены на свободном рынке активов.

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