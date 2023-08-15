Безвозмездные поступления от негосударственных организаций, которые покинули российский рынок составляет 54 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».
По данным источника, средства поступают с декабря 2022 года. Только за первый месяц они составляют около 3 миллиардов рублей, а "за все время действия требований — 57 миллиардов рублей".
Согласно законодательству, компании, которые решили продать активы в России, обязаны сделать скидку от 50% рыночной стоимости. Также должен соблюдаться добровольный взнос, который должен составлять не менее 5% от цены на свободном рынке активов.
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