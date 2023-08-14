Эксперт при правительстве ФРГ Гримм: немцам необходимо готовиться к тяжёлым временам

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Гражданам Германии необходимо готовиться к тяжёлым временам на фоне стагнации экономики, заявила член экспертного совета правительства страны по экономическому развитию Вероника Гримм. По словам эксперта, действующим властям ФРГ нужно срочно предпринимать шаги по стабилизации ситуации.

Фото: flickr.com/ Ars Electronica

Как подчеркнула Гримм, правительству страны придётся провести "неприятные" реформы, чтобы стабилизировать экономику.

"В любом случае цена на электроэнергию для промышленности не слишком благоприятна в среднесрочной перспективе, — заявила Гримм Funke. — В фазе очень низкого или даже отрицательного роста люди должны готовиться к трудностям. Это реальные потери".

По словам политика, правительство Германии должно отреагировать быстро на стагнацию экономики и подчеркнула, что не так важно, находится ситуации чуть "ниже или выше" критически предельной "нулевой" черты.

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