Минпромторг выступил против законопроекта российских депутатов Госдумы от ЛДПР, который предполагал указывать на упаковке товара цены за литр или килограмм содержимого. Согласно информации, в ведомстве опасаются ошибок в пересчётов.
Кроме того, например, для чая, кофе или чипсов подход с "круглой единицей" совсем не актуален.
Ранее депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект о так называемой "честной цене", который позволил бы указывать стоимость продукта за 1 литр или килограмм, в "круглом" эквиваленте.
"Ведомство раскритиковало предложение парламентариев в своем письме в Государственно-правовое управление президента. Торговля столкнется с серьёзными расходами, пересчитывая вес и объём продуктов, что в итоге отразится на ценах", — передают "Известия".
Проект необходимо доработать, сообщили в ведомстве.
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