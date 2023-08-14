Минпромторг выступил против законопроекта о "честной цене": килограммы и литры

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минпромторг выступил против законопроекта российских депутатов Госдумы от ЛДПР, который предполагал указывать на упаковке товара цены за литр или килограмм содержимого. Согласно информации, в ведомстве опасаются ошибок в пересчётов.

Фото: ya.ru

Кроме того, например, для чая, кофе или чипсов подход с "круглой единицей" совсем не актуален.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект о так называемой "честной цене", который позволил бы указывать стоимость продукта за 1 литр или килограмм, в "круглом" эквиваленте.

"Ведомство раскритиковало предложение парламентариев в своем письме в Государственно-правовое управление президента. Торговля столкнется с серьёзными расходами, пересчитывая вес и объём продуктов, что в итоге отразится на ценах", — передают "Известия".

Проект необходимо доработать, сообщили в ведомстве.

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