ЦБ сообщил о том, сколько ещё продлятся санкции

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Важное заявление Центробанка подчеркнуло, что ожидается продолжение действия антироссийских санкций как минимум до 2026 года. Недавно стало известно о прогнозе ЦБ относительно развития экономики в ближайшие годы. Данный прогноз подробно раскрывает особенности денежно-кредитной политики страны на протяжении следующих трех лет, сообщает МордовМедиа.

Фото: reklama-kuban.com

Аналитики Центробанка считают, что глобальная экономическая ситуация в целом останется практически неизменной, а темпы ее роста лишь незначительно замедлятся.

Согласно экспертам, только после наступления 2026 года российская экономика сможет начать демонстрировать положительные показатели. Ожидается, что темпы роста составят от полутора до 2,5 процента в год. Этот оптимистичный прогноз позволяет Центробанку предполагать, что стране предстоит пройти еще как минимум три года под воздействием санкционного режима.

Интересно отметить, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил свою точку зрения относительно текущей ситуации. По его мнению, Россия успешно вышла из кризиса, и общество удовлетворено тем, что страна, несмотря на международное давление, сумела сохранить экономическое благополучие и суверенитет.

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Работают ли санкции против России?