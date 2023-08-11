Инфляция в Белоруссии достигла 2,7% в июле

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации Национального банка Республики Беларусь, в июле текущего года потребительские цены выросли на 0,3%. По данным от 11 августа, инфляция за июль 2023 года составила 2,7% в годовом измерении. Эти данные опубликованы на веб-сайте национального центрального банка.

Фото: news.myseldon.com

В июле 2023 года годовой прирост потребительских цен продолжил замедляться и составил 2,7% — поделился регулятор. Относительно июня 2023 года потребительские цены в июле увеличились на 0,3%. С июля 2022 года по июль 2023 года цены на продовольственные товары выросли на 3,9%, на непродовольственные товары — наоборот, снизились на 2%, расценки на услуги выросли на 7,1%.

В июне текущего года был зафиксирован прирост потребительских цен на уровне 2,9%, что соответствует средним значениям за первое полугодие 2023 года.

Белорусское правительство поставило перед собой задачу поддержания уровня инфляции в пределах 7-8% на протяжении 2023 года.

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