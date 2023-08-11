На ближайших заседаниях Совета директоров Банка России возможно увеличение ключевой ставки. Эту информацию озвучил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин во время своей пресс-конференции.
"Для обеспечения достижения целевой инфляции к 2024 году, мы приняли решение о повышении ключевой ставки до 8,5% в июле, и не исключаем возможности ее дополнительного повышения на последующих заседаниях", — отметил он.
Ранее мы писали, что ЦБ допускает усиление негативного негативного влияния санкций на экономику РФ в следующем году.
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