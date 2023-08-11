Российский ЦБ допустил повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

На ближайших заседаниях Совета директоров Банка России возможно увеличение ключевой ставки. Эту информацию озвучил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин во время своей пресс-конференции.

Фото: ya.ru

"Для обеспечения достижения целевой инфляции к 2024 году, мы приняли решение о повышении ключевой ставки до 8,5% в июле, и не исключаем возможности ее дополнительного повышения на последующих заседаниях", — отметил он.

Ранее мы писали, что ЦБ допускает усиление негативного негативного влияния санкций на экономику РФ в следующем году.

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