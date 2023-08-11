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Доходы России от экспорта нефти выросли в июле, несмотря на снижение объемов поставок

1:57
Экономика

В июле текущего года Россия выручила $15,3 млрд от экспорта нефти, что стало наивысшим показателем с ноября прошлого года. Эти данные приведены в отчете Международного энергетического агентства.

Доходы России от экспорта нефти выросли в июле, несмотря на снижение объемов поставок
Фото: https://g2.dcdn.lt/images/pix/nafta-74863884.jpg

Несмотря на то что объем поставок топлива снизился на 200 тыс. баррелей в сутки, доходы России увеличились на $2,5 млрд за этот месяц.

Согласно документу, "экспорт российской нефти в июле оставался стабильным на уровне около 7,3 млн баррелей в сутки. Снижение поставок сырой нефти было компенсировано увеличением поставок нефтепродуктов. Более высокие цены на нефть и снижение скидок на российские сорта привели к росту выручки".

Однако, по годовым показателям, доходы России от экспорта топлива снизились на $4,1 млрд. Основная часть этого уменьшения, а именно 80%, приходится на Китай и Индию.

Международное энергетическое агентство отметило, что Россия "более чем" выполнила свои обязательства по добровольному сокращению добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Вице-премьер России Александр Новак заявил 4 августа о необычайном росте спроса на нефть в 2023 году после восстановления мировой экономики от пандемии COVID-19. По его словам, потребление нефти в мире уже превысило уровень до пандемии 2019 года и достигло 102,4 млн баррелей в сутки. В этом году спрос может увеличиться еще на 2,4 млн баррелей, что является уникальным показателем. А в следующем году спрос, по прогнозам вице-премьера, возрастет еще на 2,2 млн баррелей.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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