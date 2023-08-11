Производство мясной продукции в Москве увеличилось почти на 27%

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Производство мясной продукции в Москве увеличилось почти на 27%. На территории города открыто более 20 новых предприятий, сообщили Вести Подмосковья.

Фото: http://static.ernur.kz/

Согласно данным сайта мэра Москвы, только за май текущего года объём производства мясной продукции вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время в Москве действует 24 предприятия, специализирующиеся на переработке мяса, на которых трудятся около 14 тысяч человек.

Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, подчеркивает значимость колбасных изделий в структуре производства.

"В первые пять месяцев текущего года московские производители выпустили более 114,5 тысячи тонн колбасных изделий, что позволило удовлетворить почти 70% внутреннего спроса", — отметил Овчинский.

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