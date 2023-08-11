ЦБ допустил риск роста санкционного давления на экономику РФ

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк России в альтернативном сценарии развития экономики предупреждает о возможном нарастании давления в виде санкций на страну. Подобное санкционное давление может вызвать ухудшение экономической ситуации в России. Об этом пишет ТАСС.

Фото: infinica.ru

В случае появления региональных экономических блоков, отметили в ЦБ, мировая торговля может оказаться под негативным воздействием, что в свою очередь может ограничить рост мировой экономики и привести к снижению цен на глобальных товарных рынках.

В результате прогнозируется, что темпы роста российской экономики в период с 2024 по 2025 годы могут быть ниже, чем в базовом сценарии. Это обозначено в альтернативном сценарии "Усиление фрагментации".

Также ЦБ предполагает, что санкции в отношении РФ сохранятся до 2026 года.

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