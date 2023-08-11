ВТБ снизил минимальную ставку по автокредитам наличными

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Начиная с 11 августа, ВТБ снизил минимальную процентную ставку по автокредитам наличными на 1 процентный пункт до 3,1% годовых, говорится в сообщении пресс-службы банка. Обновленные условия распространяются как на покупку новых, так и подержанных автомобилей, и клиенты могут удобно оформлять сделки через мобильное приложение ВТБ Онлайн без необходимости посещения физического отделения.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Программа позволяет заёмщикам получить доступ к средствам на сумму до 7 миллионов рублей с возможностью финансирования на срок до пяти лет. В этом году на розничном рынке наблюдался значительный рост сегмента автокредитования, причем потребители вновь проявили интерес к приобретению автомобилей, особенно новых брендов из Китая. Успеху банка способствовала популярность предложения ВТБ по автокредитованию наличными, которое предусматривает льготную ставку для заемщиков и позволяет им использовать автомобиль в качестве залога после совершения сделки. Фактически, почти половина сделок ВТБ сейчас связана с этой программой.

В целом по состоянию на первые семь месяцев 2023 года общий объем автокредитования в России превысил 750 млрд рублей, при этом доля ВТБ на рынке растет. За этот период ВТБ уже выдал автокредитов на 88 миллиардов рублей, прогнозируя, что к концу года их общая сумма превысит 200 миллиардов рублей. В целом, ожидается, что в 2023 году на рынке будет зафиксирован рекордный объем выплат в размере примерно 1,5 трлн рублей, что означает значительный рост по сравнению с предыдущими годами.

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