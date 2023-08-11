Уборка ранних зерновых в Херсонской области подошла к концу, урожай составил более 1,5 млн тонн. Об этом сообщил на пресс-брифинге министр сельского и рыбного хозяйства области Петр Збаровский.
"Херсонская область завершила уборку ранних зерновых. С площади 515 тыс. га собрано более 1,5 млн тонн зерновых", — заявил он.
Министр подчеркнул, что показатели этого года значительно ниже обычных из-за разрушения плотины Каховской ГЭС, наводнения и обстрелов с украинской стороны.
"Для Херсона 1,5 млн т на данный момент — это уже, на мой взгляд, успех", — отметил он.
В конце марта глава областного правительства Андрей Алексеенко сообщил, что весенние посевные работы на левобережье Херсонской области начались с опережением графика.
Этому способствовала не только благоприятная погода, но и государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий. Только в этом году на развитие сельскохозяйственного производства и различные формы государственного субсидирования выделено 2,5 млрд рублей.
Эти меры охватывают все виды сельскохозяйственной деятельности — от выращивания озимых и яровых культур до производства молочной продукции, хлеба и даже арбузов. Конкретные меры поддержки в настоящее время находятся в стадии согласования.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.