В Херсонской области убрали более 1,5 млн тонн ранних зерновых

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уборка ранних зерновых в Херсонской области подошла к концу, урожай составил более 1,5 млн тонн. Об этом сообщил на пресс-брифинге министр сельского и рыбного хозяйства области Петр Збаровский.

Фото: ©Shutterstock/Fotodom

"Херсонская область завершила уборку ранних зерновых. С площади 515 тыс. га собрано более 1,5 млн тонн зерновых", — заявил он.

Министр подчеркнул, что показатели этого года значительно ниже обычных из-за разрушения плотины Каховской ГЭС, наводнения и обстрелов с украинской стороны.

"Для Херсона 1,5 млн т на данный момент — это уже, на мой взгляд, успех", — отметил он.

В конце марта глава областного правительства Андрей Алексеенко сообщил, что весенние посевные работы на левобережье Херсонской области начались с опережением графика.

Этому способствовала не только благоприятная погода, но и государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий. Только в этом году на развитие сельскохозяйственного производства и различные формы государственного субсидирования выделено 2,5 млрд рублей.

Эти меры охватывают все виды сельскохозяйственной деятельности — от выращивания озимых и яровых культур до производства молочной продукции, хлеба и даже арбузов. Конкретные меры поддержки в настоящее время находятся в стадии согласования.

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