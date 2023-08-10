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Эксперты: России не грозит дефицит бензина, но дешеветь он не будет

Экономика

Цены на автомобильное топливо в розничной сети выросли на 5,5%, что превысило инфляцию в 3,42% согласно последним данным Росстата. Министерство энергетики указывает на рыночную природу цен на топливо, подчеркивая их временную изменчивость. Для уменьшения колебаний предпринимаются шаги, такие как увеличение доли топлива на бирже. Такие меры начнут действовать осенью.

Эксперты: России не грозит дефицит бензина, но дешеветь он не будет
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Ситуация с ценами на бензин может развиваться разнообразно. Возможно, к концу года они приблизятся к уровню инфляции или замедлят свой рост, догоняемый инфляцией. Обычно после сезона отпусков спрос на бензин снижается, и цены стабилизируются или даже уменьшаются. Однако в этом году ситуация нестандартная.

Экспорт бензина за границу, который ухудшит ситуацию на внутреннем рынке, маловероятен. В сентябре планируется корректировка механизма компенсаций для нефтяных компаний, что может снизить их выплаты. В случае, если разница между индикативными и рыночными ценами превысит 10%, выплаты прекратятся. Ожидается, что биржевые цены на топливо будут периодически подниматься и опускаться, что поможет компенсировать потери.

Увеличение цен на нефть как на мировом рынке, так и внутри страны, будет способствовать удержанию высоких оптовых цен на топливо. Однако в рознице могут быть различия. Возможны дополнительные меры правительства в будущем, и влияние инфляции может частично скрыть рост цен на топливо.

Специалисты считают, что ситуация осенью сохранится, и биржевые цены будут отражаться в розничных. Изменить ситуацию можно через регуляторные меры, такие как сокращение акцизов на топливо и увеличение конкуренции на бирже.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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