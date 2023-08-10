Ирак планирует отказаться от импортного газа в течение трех лет

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

В течение ближайших трех лет Ирак планирует полностью перейти на использование собственных газовых ресурсов. Об этом объявил премьер-министр арабской республики Мухаммед ас-Судани во время церемонии открытия новых блоков электростанции, которая расположена в восточной провинции Майсан. По словам премьера, в течение максимум трех лет Ирак достигнет энергетической независимости и сможет полностью отказаться от импорта газа.

Фото: фейсбук

Ас-Судани подчеркнул, что правительство активно работает над инвестиционными решениями, направленными на укрепление энергетической инфраструктуры страны. В ближайшее время также планируется подписать новые контракты с французской корпорацией TotalEnergies.

На сегодняшний день Ирак сильно зависит от импорта электроэнергии и топлива для своих электростанций из Ирана. Ежедневно страна импортирует до 50 миллионов кубических метров природного газа. Однако периодически Иран сокращает поставки из-за внутренних проблем. Прошлогоднее заявление Багдада о планах развития газового сектора страны было направлено на привлечение инвесторов и наращивание собственного производства сжиженных углеводородных газов и нефтяных дистиллятов.

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