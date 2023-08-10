Крупнейший зарубежный банк Intesa Sanpaola уходит из России

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Intesa Sanpaola активно продвигается в переговорах о передаче своей российской "дочки" банка "Интеза" местному руководству.

Фото: s0.rbk. ru/v6_top_pics/media/img/4/76/756439769566764.jpg

Пока российские власти не предоставили гарантии относительно одобрения сделки. Банк ранее анонсировал поиск контрагентов для передачи своего российского бизнеса, но подробности о прогрессе этого процесса оставались неизвестными.

2 августа Intesa Sanpaola объявил о планах закрыть одно из своих отделений в Москве в течение нескольких месяцев. При этом в банке заверяют, что это не повлияет на общую деятельность банка в России. В настоящее время в стране действуют четыре отделения российской "дочки" итальянской группы.

В конце 2022 года появилась информация о том, что "Intesa Sanpaola" ведет переговоры о продаже "Интеза" в России структурам Газпромбанка. Как сообщало агентство "Интерфакс" в ноябре 2022 года, среди потенциальных покупателей также были местные топ-менеджеры, возглавляемые Антонио Фаллико.

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