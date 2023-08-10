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Россия в июне вновь стала крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай

1:13
Экономика

Согласно августовскому отчету Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в июне 2023 г. Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию, сохраняя тенденцию предыдущих четырех месяцев.

Россия в июне вновь стала крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай
Фото: https://www.kathimerini.gr/

По данным организации, в июне на долю России пришлось почти 20% от общего объема импорта нефти в Китай. На долю Саудовской Аравии пришлось 15% поставок, а на долю Малайзии — почти 11%. В целом импорт нефти в Китай в июне вырос на 5% по сравнению с маем и составил в среднем 12,7 млн. баррелей в сутки.

В Индии, по данным аналитического агентства Kpler и со ссылкой на ОПЕК, Россия уже который год сохраняет позицию основного поставщика нефти. В июне Россия обеспечила 45% всего индийского импорта нефти, на долю Ирака пришлось около 17%, а на долю Саудовской Аравии — 16%. Общий объем импорта нефти Индией в июне незначительно снизился на 3% по сравнению с маем и составил 4,7 млн. баррелей в сутки.

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Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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