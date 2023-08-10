Jim Beam, объявлявший о своем уходе, получил рекордную выручку

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Производитель бурбона Jim Beam, сообщивший о своем уходе из российского рынка, отметил в 2022 году рекордный за последние пять лет рост доходов, увеличив выручку с 69 миллионов рублей до 269 миллионов рублей, как сообщается на RTVI.

Фото: whiskey. rocks/wp-content/uploads/jim-beam-bourbon-bottles.jpg

Согласно информации, полученной журналистами, компания не только увеличивает свою прибыль, но и продолжает активно искать новых сотрудников на территории России. На данный момент вакансии открыты для специалистов по торговому маркетингу и менеджеров по работе с ключевыми клиентами.

В июле 2022 года несколько крупных зарубежных производителей виски, включая компании Beam Suntory и Edrington, объявили о своём намерении покинуть российский алкогольный рынок. Эти компании передали управление подразделением Maxxium Russia местному руководству.

В начале ноября 2022 года Минпромторг внес алкогольную продукцию в список товаров, ввоз которых в Россию разрешен в рамках программы параллельного импорта. В результате уже в начале 2023 года импорт вин и крепких напитков в Россию вырос на 23% по сравнению с предыдущим годом.

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