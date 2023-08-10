Александр Рыбас: общая стоимость российского экспорта в Индию составляет 46,2 млрд долларов

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В течение 2022-2023 финансового года экспорт из России в Индию значительно вырос, увеличившись в 4,7 раза и достигнув в общей сложности 46,2 миллиарда долларов. Это заявление было сделано торговым представителем России в Индии Александром Рыбасом во время торжественного открытия Девятой международной торговой выставки в Нью-Дели, организованной Индийским форумом по развитию малого и среднего предпринимательства.

Фото: Fotodom.ru/ REX

Рыбас привел данные индийской статистики, согласно которым товарооборот между Индией и Россией за 2022-2023 финансовый год вырос до 49,3 миллиарда долларов.

"Экспорт из России в Индию вырос в 4,7 раза, достигнув 46,2 миллиарда долларов. Прямой импорт индийских товаров в Россию из Индии составил 3,1 миллиарда долларов", — сообщил он.

Торговый представитель России в Нью-Дели подчеркнул важность повышения роли малых и средних предприятий для дальнейшего расширения торговли между двумя странами.

"С этой целью мы продолжим сотрудничать с Индийским форумом по развитию малых и средних предприятий, а также напрямую взаимодействовать с индийскими компаниями", — подтвердил Рыбас.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, посол Индии в России Паван Капур выразил стремление Индии расширять торговые отношения с Москвой и увеличивать поставки товаров. Капур перечислил потенциальные области сотрудничества, включая фармацевтику, автокомпоненты, сектор оборудования и химическую промышленность. По словам дипломата, Индия готова поставлять продукцию в этих областях на российский рынок.

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