Украина внесла производителя рома Bacardi в список "спонсоров войны"

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) включило производителя рома Bacardi в список "международных спонсоров войны". Об этом агентство сообщило в сообщении в Telegram.
"НАПК включило бермудскую компанию Bacardi Limited в список международных спонсоров войны", — говорится в сообщении.
В НАПК пояснили, что такое решение было принято в связи с тем, что компания продолжает поставлять свою продукцию в Россию.
В июле НАПК включило в список "спонсоров войны" британского производителя бытовой химии Unilever в связи с его отказом покинуть российский рынок.
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