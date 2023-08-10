Украина внесла производителя рома Bacardi в список "спонсоров войны"

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) включило производителя рома Bacardi в список "международных спонсоров войны". Об этом агентство сообщило в сообщении в Telegram.

Фото: ru.pinterest. com/pin/bacardi-reduces-plastic-waste-with-the-launch-of-the-worlds-first-fully-biodegradable-spirits-bottle-drinksfeed--106186503704002768/

"НАПК включило бермудскую компанию Bacardi Limited в список международных спонсоров войны", — говорится в сообщении.

В НАПК пояснили, что такое решение было принято в связи с тем, что компания продолжает поставлять свою продукцию в Россию.

В июле НАПК включило в список "спонсоров войны" британского производителя бытовой химии Unilever в связи с его отказом покинуть российский рынок.

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