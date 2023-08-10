Министры экономики по линии Россия - АСЕАН могут встретиться на следующей неделе

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и страны-участницы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) могут встретиться на следующей неделе для обсуждения экономических вопросов международного характера. Такую информацию передал постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов.

Фото: Алексей БАХТИН/mgimo.ru

"Буквально на следующей неделе должна состояться министерская встреча, встреча министров экономики [по линии] АСЕАН — Россия. Мы рассчитываем на участие [представителей] Минэкономразвития на соответствующем уровне в ней".

Напомним, сейчас в Москве находится президент Абхазии Аслан Бжания с официальным визитом.

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