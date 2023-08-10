Россия и страны-участницы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) могут встретиться на следующей неделе для обсуждения экономических вопросов международного характера. Такую информацию передал постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов.
"Буквально на следующей неделе должна состояться министерская встреча, встреча министров экономики [по линии] АСЕАН — Россия. Мы рассчитываем на участие [представителей] Минэкономразвития на соответствующем уровне в ней".
Напомним, сейчас в Москве находится президент Абхазии Аслан Бжания с официальным визитом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".