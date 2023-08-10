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Байден вводит ограничения на инвестиции в высокотехнологичные секторы Китая

Экономика

Президент Соединенных Штатов Джо Байден издал исполнительный указ, который налагает ограничения на прямые инвестиции в отдельные высокотехнологичные секторы в странах, обозначенных как "проблемные". Эти страны включают в себя Китай вместе с административными районами Гонконг и Макао.

Байден вводит ограничения на инвестиции в высокотехнологичные секторы Китая
Фото: 1prime.ru

Эта директива наделяет Министерство финансов США полномочиями потенциально запрещать или сокращать инвестиции в предприятия, осуществляющие деятельность, связанную с секретными технологиями, имеющими решающее значение для национальной безопасности, особенно в трёх ключевых областях: полупроводники и микроэлектроника, квантовые информационные технологии и искусственный интеллект.

Пресс-служба Белого дома подробно прокомментировала указ, заявив:

"Администрация Байдена-Харриса остается непоколебимой в своей приверженности обеспечению безопасности Америки и сохранению технологий, имеющих ключевое значение для предстоящей эры военного прогресса".

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Байден вводит "Санкции из Ада", но теперь уже против Китая!
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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